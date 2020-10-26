Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Ритуальщик убил человека и спрятал его в чужой могиле

Вероника Полынина
54 минуты назад
В Нижнем Тагиле сотрудник похоронной компании убил собутыльника и закопал его в чужой могиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой напресс-службу следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Ритуальщик убил человека и спрятал его в чужой могиле
Фото: sverdlovsk.sledcom.rusverdlovsk.sledcom.ru
По данным следствия, 12 октября 44-летний ритуальщик и его приятель пригласили выпить незнакомого мужчину. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, и подозреваемый нанес случайному знакомому несколько ножевых ударов. Товарищ ритуальщика хотел вызвать скорую помощь, но тот ему не позволил. На утро следующего дня раненый все еще был жив, но протрезвевший подозреваемый снова отказался вызвать врачей, опасаясь ответственности. Вскоре приятель ритуальщика ушел, а раненый мужчина скончался. Тогда подозреваемый подогнал к подъезду катафалк, и дождавшись, пока не будет свидетелей, вынес тело и поехал на кладбище в Пригородном районе Нижнего Тагила, где закопал тело в заброшенной могиле.
В отношении подозреваемого заведено дело о причинении умышленного вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Мужчина признался в содеянном и указал место, где закопал случайного знакомого. В настоящий момент проводится экспертиза, которая должна установить точную причину смерти потерпевшего.
В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что обвиняемый уже имел судимости - в декабре 2011 года он освободился из колонии города Каменск-Уральского, где отбывал срок за причастность к кражам, в 2017 году он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
Ранее «Рамблер» писал, что в Ленинградской области застрелили бизнесмена, муниципального депутата Выборгского района Александра Петрова. 61-летний Петров был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий, а также отцом первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Местные СМИ неоднократно называли его неофициальным хозяином города. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о заказном убийстве.
Происшествия,Виталий Петров,Александр Петров,Выборгский судостроительный завод,СКР,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители