Ритуальщик убил человека и спрятал его в чужой могиле

По данным следствия, 12 октября 44-летний ритуальщик и его приятель пригласили выпить незнакомого мужчину. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, и подозреваемый нанес случайному знакомому несколько ножевых ударов. Товарищ ритуальщика хотел вызвать скорую помощь, но тот ему не позволил. На утро следующего дня раненый все еще был жив, но протрезвевший подозреваемый снова отказался вызвать врачей, опасаясь ответственности. Вскоре приятель ритуальщика ушел, а раненый мужчина скончался. Тогда подозреваемый подогнал к подъезду катафалк, и дождавшись, пока не будет свидетелей, вынес тело и поехал на кладбище в Пригородном районе Нижнего Тагила, где закопал тело в заброшенной могиле.