Свидетель рассказал о просьбах помочиться на Соколова

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Как признался мужчина, живущий в Подмосковье , с самим Соколовым он не знаком, но тесно обещался с его непримиримым оппонентом — публицистом Евгением Понасенковым , который якобы подговаривал избить историка и помочиться на него, засняв всё происходящее на видеокамеру, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам свидетеля защиты, с Понасенковым он познакомился в феврале 2018 года. Мужчина добавил публициста в друзья в одной из социальных сетей, после чего между ними завязалась дружба. Лепихов заявил, что был свидетелем разговора Понасенкова с единомышленниками о намеренном срыве открытой лекции историка Олега Соколова в СПбГУ. Также он признался, что непродолжительное время лично принимал участие в травле тогда еще доцента этого вуза.

«Лично мне Евгений Понасенков пересылал тексты, которые нужно было переслать в СПбГУ, я даже один раз звонил в ректорат, разговаривал с секретарем, договаривался о встрече с деканом Даудовым, чтобы спросить, почему в СПбГУ до сих пор числится этот доцент», — пояснил под присягой Александр Лепихов.

Как утверждает свидетель, Понасенков испытывал к Соколову «жуткую неприязнь» и обещал, что историк «сыграет в его сценарий».

«Евгений Понасенков просил меня организовать группу сильных ребят, которые поедут в Петербург, подкараулят Олега Соколова в нетрезвом состоянии,— рассказал Лепихов. — Понасенков просил поймать его [Олега Соколова] в темных питерских переулках, избить, поставить на колени, помочиться ему на лицо и всё заснять на телефон, на камеру и прислать Понасенкову».

Лепихов заявил суду, что у него есть скриншоты его переписки с публицистом и что они переданы в органы следствия. Также актер сообщил, что после того, как он выступил в гражданском суде по делу Соколова против Понасенкова на стороне историка, ему стали поступать угрозы, которые мужчина также приписывает своему бывшему другу.

«Он [Понасенков] продумывал, просчитывал все ходы и варианты. Он знал, что в один прекрасный момент ваше психическое состояние достигнет того самого пика, при котором вы совершите немыслимое преступление. Это была его спланированная задача, — сказал Лепихов в суде, обращаясь к Соколову. — Девочка невинная, Настя Ещенко, жертва не только Олега Соколова, но и Евгения Понасенкова. Это два участника преступления, по большей части которым руководил Евгений Понасенков».

После чего допрос свидетеля, которому не раз напоминали, что он предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, больше стало походить на телешоу.

В ходе допроса свидетеля от стороны потерпевших суду стало известно, что Лепихов имеет за плечами две судимости: за изнасилование (по пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ, два года лишения свободны, — прим. ред.) и за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ, ограничение свободы на один год, — прим. ред.). На что свидетель заявил, что все судимости погашены, и что по первому делу история была «как с Дианой Шурыгиной ».

«Почему мы должны доверять вашим словам?», — публично задалась вопросом адвокат стороны потерпевших Александра Бакшеева.

На что свидетель ответил:

«Мои слова можно легко проверить».