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Незаконную продажу алкоголя пресекли в «Москва-Сити» 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Незаконную продажу алкоголя пресекли в «Москва-Сити»
Фото: depositphotos.com
Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции столицы выявлено место, где незаконно продавали алкоголь. Незаконная коммерческая деятельность велась на территории ММДЦ "Москва-Сити", говорится на портале мэра и правительства города.
Рейд при участии департамента торговли и услуг Москвы, а также работников 2-го оперативного полка ГУ МВД России по столице организовали в башне "Федерация".
Во время проверки выяснилось, что в двух помещениях апартаментов велась коммерческая деятельность. При этом они предназначены для индивидуального проживания.
На 75-м этаже работало кафе, где и торговали алкоголем без соответствующей лицензии. В результате из незаконного оборота изъяли 219 единиц крепкой алкогольной продукции и пива. Кроме того, в отношении владельцев заведения составили протоколы.
Еще на 84-м этаже в индивидуальных апартаментах действовала кальянная. В ней подтвердили факт незаконной продажи спиртного, в общей сложности изъяли 16 единиц крепкого алкоголя.
Ранее говорилось, что в Москве изъяли около 1,5 миллиона бутылок нелегального алкоголя за 5 лет. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Происшествия , Алексей Немерюк , МВД , Москва
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