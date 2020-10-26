Незаконную продажу алкоголя пресекли в «Москва-Сити» 

Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции столицы выявлено место, где незаконно продавали алкоголь. Незаконная коммерческая деятельность велась на территории ММДЦ "Москва-Сити", говорится на портале мэра и правительства города.

Рейд при участии департамента торговли и услуг Москвы , а также работников 2-го оперативного полка ГУ МВД России по столице организовали в башне "Федерация".

Во время проверки выяснилось, что в двух помещениях апартаментов велась коммерческая деятельность. При этом они предназначены для индивидуального проживания.

На 75-м этаже работало кафе, где и торговали алкоголем без соответствующей лицензии. В результате из незаконного оборота изъяли 219 единиц крепкой алкогольной продукции и пива. Кроме того, в отношении владельцев заведения составили протоколы.

Еще на 84-м этаже в индивидуальных апартаментах действовала кальянная. В ней подтвердили факт незаконной продажи спиртного, в общей сложности изъяли 16 единиц крепкого алкоголя.