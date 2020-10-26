В Москве вынесли приговор банде черных риелторов

Московский городской суд приговорил восемь участников группировки черных риелторов к различным срокам заключения: от условного до 10 лет колонии. Об этом ТАСС сообщила в понедельник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Московский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми участников организованной группы: Олега Лучихина, Оксаны Степиной, Сергея Милованова Дмитрия Михайлова , Игоря Карасева, Марины Рожко, Сергея Инякина и Марины Лаврищевой. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в похищении человека, в покушении на мошенничество и мошенничестве", — сказала она. Все они жители Москвы в возрасте от 31 года до 55 лет.

"С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры Москвы суд приговорил Лучихина и Степину к 10 годам лишения свободы со штрафами [в размере] 3 млн рублей и 1 млн рублей соответственно, Милованова, Инякина, Рожко и Лаврищева — к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Карасеву назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, Михайлову — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — уточнила Нефедова.

Лучихин в период с октября 2009 года по декабрь 2011 года вместе с начальником юридического отдела столичного государственного учреждения Оксаной Степиной создали группировку, для участия в которой вовлекли помощника нотариуса Москвы Сергея Милованова, а также своих знакомых, родственников и иных лиц. Они похищали квартиры пожилых москвичей, которые из-за возраста не могли в полной мере защищать свои права и не имели родственников. Для этого они использовали подложные документы, в том числе о заключении брака. Всего ими было похищено шесть квартир, еще тремя квартирами они завладеть не смогли.