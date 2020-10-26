Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына

Инцидент произошел возле московского торгового центра «Афимолл Сити». 34-летний артист, игравший в фильмах «Т-34» и «Zомбоящик», вместе с семьей ждал такси, когда к нему подъехала компания людей, перегородившая дорогу таксисту. После того как Манин попытался с ними поговорить, завязалась драка.