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СК вызвал бывшего схиигумена Сергия на допрос 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
СК вызвал бывшего схиигумена Сергия на допрос
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил в отношении бывшего схиигумена Серги еще два уголовных дела. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергия Светлану Герасимову.

"Возбуждены бесфигурантные дела по части 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство)", — уточнила правозащитник, отметив, что бывший священнослужитель по ним проходит свидетелем.

По первой статье мужчине грозит до 1 года лишения свободы, по второй — до пяти лет.
Герасимова также добавила, что 26 октября Сергия вызвали на допрос. Адвокат направила ходатайство в Следственный комитет о том, чтобы допрос провели по месту жительства подозреваемого. Ходатайство пока не рассмотрено, отметила защитница.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви.
Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы".
После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.
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Происшествия , СКР , Свердловская Область
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