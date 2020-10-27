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Татарстане Зеленодольский городской суд вынес оправдательный приговор российскому полицейскому Виталию Мельнику, которого обвиняли в нападении с ломом на депутата Алексея Соловьева с целью его убийства. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По итогам рассмотрения уголовного дела суд пришел к выводу о непричастности фигуранта к покушению на потерпевшего.

Соловьев возмущен оправданием полицейского. Он намерен обжаловать решение суда.

«Дело умышленно не расследовали и всячески разваливали. Полицейские якобы умудрились потерять главный вещдок — лом. Я опознал подсудимого, результаты четырех психофизиологических экспертиз подтвердили, что нападение на меня совершил именно Мельник. Как его могли оправдать?» — заявил потерпевший.

Согласно решению Зеленодольского суда, дело о нападении на Соловьева вернут следственным органам для возобновления поиска преступников, организовавших и совершивших покушение.