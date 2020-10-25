Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу 

РИА Новости 1 час назад
Безбилетные пассажиры угрожали экипажу танкера
Фото: © Fotolia / hanohiki
Безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda у берегов Великобритании угрожали экипажу, сведений о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в полиции графства Хэмпшир, которое совместно с морской полицией и береговой охраной ведут расследование инцидента.

"На борту находились несколько безбилетных пассажиров, которые устно угрожали экипажу. Данных о пострадавших не поступало", — заявили в полиции, отметив, что зона происшествия вокруг судна остается закрытой в радиусе 3 миль (4,828 километра).

"В настоящее время полиция тесно сотрудничает с нашими партнерами, включая Агентство морской и береговой охраны и пограничные службы, чтобы довести этот инцидент до безопасного завершения", — отметили в полиции.

Ранее в воскресенье стало известно, что нефтяной танкер Nave Andromeda под флагом Либерии, следовавший из Нигерии в Саутгемптон, бросил якорь у берегов острова Уайт, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения. Причиной стал инцидент на судне, предположительно, захват корабля.
Танкер для перевозки сырой нефти Nave Andromeda был построен в 2011 году, его длина составляет 228 метров, максимальная грузоемкость судна 42 338 тонн.
Видео дня. В Ватикане прокомментировали слова Папы Римского об однополых браках
Последние новости
Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова
Комментарии
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще 62 человека скончались за сутки от COVID в Москве
Еще 62 человека скончались за сутки от COVID в Москве
Дочь Анастасии Заворотнюк сменила имидж
Дочь Анастасии Заворотнюк сменила имидж
США объявили о прекращении огня в Карабахе
США объявили о прекращении огня в Карабахе
Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы
Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы
Видео
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
00:22
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
00:41
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
01:26
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
02:56
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
Армия
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Девушка оголилась перед Зеленским
00:27
Девушка оголилась перед Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение