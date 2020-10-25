Безбилетные пассажиры угрожали экипажу танкера

Безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda у берегов Великобритании угрожали экипажу, сведений о пострадавших в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в полиции графства Хэмпшир, которое совместно с морской полицией и береговой охраной ведут расследование инцидента.

"На борту находились несколько безбилетных пассажиров, которые устно угрожали экипажу. Данных о пострадавших не поступало", — заявили в полиции, отметив, что зона происшествия вокруг судна остается закрытой в радиусе 3 миль (4,828 километра).

"В настоящее время полиция тесно сотрудничает с нашими партнерами, включая Агентство морской и береговой охраны и пограничные службы, чтобы довести этот инцидент до безопасного завершения", — отметили в полиции.

Ранее в воскресенье стало известно, что нефтяной танкер Nave Andromeda под флагом Либерии, следовавший из Нигерии в Саутгемптон, бросил якорь у берегов острова Уайт, несмотря на отсутствие соответствующего разрешения. Причиной стал инцидент на судне, предположительно, захват корабля.

Танкер для перевозки сырой нефти Nave Andromeda был построен в 2011 году, его длина составляет 228 метров, максимальная грузоемкость судна 42 338 тонн.