Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

У депутата Петрова перед убийством украли сейф 

Майк Габриелян 19 минут назад
Появилась новая версия убийства депутата Петрова
Фото: Рамблер
Из коттеджа депутата Петрова, убитого снайпером-киллером, незадолго до его гибели воры вынесли сейф. В нём было полмиллиона рублей и дорогие часы. Однако следствие считает, что целью грабителей были документы. Об этом сообщает портал 47news.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
Кража произошла 17 октября. Петров рассказал полицейским, что в сейфе были 500 тысяч рублей и дорогие часы. При этом он не стал подавать официальное заявление, считая, что это ударит по его репутации. Кроме сейфа в доме были ценные вещи, но их воры не тронули. Также не было следов взлома и лихорадочных поисков, характерных для обычной кражи.
Названа возможная стоимость убийства Петрова
Поэтому у следствия появилась версия, что кража и убийство могут быть взаимосвязаны, а на сейф покусились, рассчитывая, что в нем могут лежать некие документы.
Кража произошла после задержания бывшего главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова. Его посадили под домашний арест в рамках уголовного дела о хищении 700 млн из казны Выборгского района.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом.
Комментарии 4
Происшествия , Геннадий Орлов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм нашла исчезнувшего возлюбленного в тюрьме
Штурм нашла исчезнувшего возлюбленного в тюрьме
Мэра Львова не допустили до голосования из-за паспорта
Мэра Львова не допустили до голосования из-за паспорта
Ефремов надеется на смягчение приговора
Ефремов надеется на смягчение приговора
Якубович заявил о возможной смене ведущего «Поля чудес»
Якубович заявил о возможной смене ведущего «Поля чудес»
Видео
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
00:22
Опубликовано видео пожара на автобазе в Подмосковье
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
00:41
Опубликовано видео падения мужчины с путепровода в Твери
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
01:26
Взорвавшийся нефтяной танкер попал на видео
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
00:18
Потасовка 300 человек из-за проводов в российскую армию попала на видео
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
00:25
Опубликовано видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
02:56
Применение высокоточного оружия Баку показали на видео
Армия
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Девушка оголилась перед Зеленским
00:27
Девушка оголилась перед Зеленским
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение