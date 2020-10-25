Появилась новая версия убийства депутата Петрова

Из коттеджа депутата Петрова, убитого снайпером-киллером, незадолго до его гибели воры вынесли сейф. В нём было полмиллиона рублей и дорогие часы. Однако следствие считает, что целью грабителей были документы. Об этом сообщает портал 47news.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Кража произошла 17 октября. Петров рассказал полицейским, что в сейфе были 500 тысяч рублей и дорогие часы. При этом он не стал подавать официальное заявление, считая, что это ударит по его репутации. Кроме сейфа в доме были ценные вещи, но их воры не тронули. Также не было следов взлома и лихорадочных поисков, характерных для обычной кражи.

Поэтому у следствия появилась версия, что кража и убийство могут быть взаимосвязаны, а на сейф покусились, рассчитывая, что в нем могут лежать некие документы.

Кража произошла после задержания бывшего главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова . Его посадили под домашний арест в рамках уголовного дела о хищении 700 млн из казны Выборгского района.