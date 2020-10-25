Ефремов надеется на смягчение приговора

«Он находится в прежней камере, с теми же соседями. Из-за карантина перестали поступать передачи, но актёр говорит, что тюремный интернет-магазин работает нормально. Перед встречей с ОНК Ефремов смотрел по телевизору фильм «Статский советник», где играет одну из ролей», — сказал Мельников.