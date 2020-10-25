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Стало известно, сколько могли заплатить за убийство депутата Петрова 

Майк Габриелян 18 минут назад
Названа возможная стоимость убийства Петрова
Фото: соцсети
Убийство депутата Александра Петрова могло обойтись заказчику в 500 тысяч рублей и более. Сюда входит стоимость оружия и оплата труда киллера. Специалисты такого уровня — выходцы из спецслужб, их цена крайне высока. Об этом пишет «МК», ссылаясь на бывшего сотрудника подразделения по борьбе с ОПГ.

«В наши дни доступно совершенное оружие, позволяющее на значительной дистанции произвести выстрел очень высокой степени точности. Ещё несколько лет назад подобные технологии киллерам и не снились… Гораздо удобнее действовать на дистанции, вне зоны обзора видеокамер», — заявил эксперт.

По его словам, никакие системы безопасности не позволяют предотвратить такие инциденты. В последние годы ему приходилось слышать «от солидных людей» про опасения «убийства на дистанции». Например, с другого берега реки, как и произошло в случае с Петровым.
Раньше к услугам снайперов гангстеры прибегали достаточно часто. Например, так были убиты авторитеты Отари Квантришвили и Дед Хасан, вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич. Дороговизна оружия и высокая стоимость оплаты практически свели на нет подобные заказные убийства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом.
Комментарии 5
Происшествия , Отари Квантришвили , Александр Петров , Михаил Маневич
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