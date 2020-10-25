Названа возможная стоимость убийства Петрова

Убийство депутата Александра Петрова могло обойтись заказчику в 500 тысяч рублей и более. Сюда входит стоимость оружия и оплата труда киллера. Специалисты такого уровня — выходцы из спецслужб, их цена крайне высока. Об этом пишет « МК », ссылаясь на бывшего сотрудника подразделения по борьбе с ОПГ.

«В наши дни доступно совершенное оружие, позволяющее на значительной дистанции произвести выстрел очень высокой степени точности. Ещё несколько лет назад подобные технологии киллерам и не снились… Гораздо удобнее действовать на дистанции, вне зоны обзора видеокамер», — заявил эксперт.

По его словам, никакие системы безопасности не позволяют предотвратить такие инциденты. В последние годы ему приходилось слышать «от солидных людей» про опасения «убийства на дистанции». Например, с другого берега реки, как и произошло в случае с Петровым.

Раньше к услугам снайперов гангстеры прибегали достаточно часто. Например, так были убиты авторитеты Отари Квантришвили и Дед Хасан, вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич . Дороговизна оружия и высокая стоимость оплаты практически свели на нет подобные заказные убийства.