Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предприниматель уже начал заниматься продажей имущества. Он планировал продать и дом, в котором его застрелили.
Причина, по которой депутат хотел покинуть страну, не уточняется.
Ранее сообщалось, что 61-летнего Петрова застрелили на территории его дома в поселке Великий под Выборгом. Пуля попала Петрову в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.
Александр Петров — отец гонщика "Формулы 1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.