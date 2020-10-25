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Стали известны новые подробности в деле об убийстве депутата под Выборгом 

РИА Новости 40 минут назад
Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Предприниматель уже начал заниматься продажей имущества. Он планировал продать и дом, в котором его застрелили.
Причина, по которой депутат хотел покинуть страну, не уточняется.
Ранее сообщалось, что 61-летнего Петрова застрелили на территории его дома в поселке Великий под Выборгом. Пуля попала Петрову в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.
Бизнесмена Александра Петрова застрелили
Александр Петров — отец гонщика "Формулы 1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.
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Происшествия , Видео , Виталий Петров , Александр Петров , Выборгский судостроительный завод , МВД
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