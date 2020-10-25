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Бизнесмен и депутат выборгского городского совета Александр Петров хотел уехать из страны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предприниматель уже начал заниматься продажей имущества. Он планировал продать и дом, в котором его застрелили.

Причина, по которой депутат хотел покинуть страну, не уточняется.