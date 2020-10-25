Проломили голову кастетом: подробности драки в Волгограде 

Стали известны подробности резонансного инцидента в Волгограде , где молодому мужчине проломили голову кастетом в Сбербанке . Драка произошла из-за конфликта в школьном родительском чате. Пострадавший получил серьезнейший перелом черепа, впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Об инциденте рассказал волгоградский телеканал МТВ.

Пострадавший — волгоградец Роман Г. Он воспитывает 12-летнюю дочь. Утром 23 октября Роман и другие родители обсуждали в чате тесты, которые должны были сдать дети. У него возникла перепалка с Анной М., мамой одной из учениц. Женщина быстро перешла к угрозам.

— Ты что, бессмертный? — спросила она

— Общайтесь так со своим мужем, — ответил Роман.

— С вами хочет пообщаться мой муж, — передала Анна.

Затем Роману начал угрожать супруга Анны по имени Арман. Он отправлял Роману голосовые сообщения, предупреждая, чтобы тот готовился лечь в больницу, а затем предложил встретиться и поговорить «по-мужски».

«Я всё равно поймаю тебя, я все дела свои для этого отложу. Ты можешь заранее взять больничный», — угрожал Арман.

В итоге Роман и Арман решили встретиться отделении банка на Коммунистической улице. Роман пришел пришёл вместе с коллегой. Арман — с подмогой из двух товарищей.

По словам очевидцев, один из подельников Армана по имени Арсен (брат Анны) сразу кинулся на Романа. На глазах у посетителей банка налётчик стал избивать преследуемого. Предположительно, в его руке был кастет или иной металлический предмет. После удара Роман упал возле кабинета начальника ипотечного отдела.

Сотрудницы банка рассказали, что мужчина лежал на полу в луже крови. Сразу вызвали «скорую» и полицию. Среди посетителей случайно оказался врач-реаниматолог, он оказал первую помощь.

Сейчас Роман в коме, в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. У него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Ему сделали операцию, но медики не знают, выживет ли варварски избитый мужчина.

В отношении Арсена возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дома Романа ждёт 12-летняя дочь. Близкие говорят, что не понимают, почему зачинщики конфликта — супруги Анна и Арман остаются на свободе, а не задержаны как соучастники. Предстоит выяснить роль охраны банка, допустившей избиение и учительницы, не остановившей конфликт между родителями. Родственники также говорят, что банк не выдал записи с камеры видеонаблюдения, которые нужны следствию.