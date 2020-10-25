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На видео запечатлен двор загородного дома, где было найдено тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. Во дворе находятся несколько сотрудников правоохранительных органов и люди в штатском.

Ранее в СКР представили подробности убийства Петрова. По информации следствия, бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района застрелили из огнестрельного оружия с противоположного берега реки. Бизнесмен находился на территории своего дома в поселке Великое и был убит, когда вышел на улицу из коттеджа.

Уточняется, что, по данным СКР, убийство Петрова было заказным и совершено по найму. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

О смерти Петрова стало известно вечером 24 октября. Мужчину застрелили, когда он выходил из бани. Убитого заметил сторож.