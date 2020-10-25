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Появилось видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом 

Lenta.ru 45 минут назад
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видеозапись с места убийства бизнесмена и отца бывшего пилота «Формулы-1» Александра Петрова под Выборгом. Кадры появились в YouTube-канале ведомства.
На видео запечатлен двор загородного дома, где было найдено тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. Во дворе находятся несколько сотрудников правоохранительных органов и люди в штатском.
Бизнесмена Александра Петрова застрелили
Ранее в СКР представили подробности убийства Петрова. По информации следствия, бизнесмена и депутата муниципального образования Выборгского района застрелили из огнестрельного оружия с противоположного берега реки. Бизнесмен находился на территории своего дома в поселке Великое и был убит, когда вышел на улицу из коттеджа.
Уточняется, что, по данным СКР, убийство Петрова было заказным и совершено по найму. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
О смерти Петрова стало известно вечером 24 октября. Мужчину застрелили, когда он выходил из бани. Убитого заметил сторож.
Александр Петров — отец российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Он был совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и еще нескольких предприятий.
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Комментарии 4
Происшествия , Видео , Другое , Виталий Петров , Александр Петров , Выборгский судостроительный завод , СКР , МВД
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