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Семья Захарова потребовала от Ефремова 111 тыс. рублей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 3 часа назад
Семья Захарова обратилась с новым требованием к Ефремову
Фото: РИА Новости
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, потребовали от него в гражданском иске 111 тыс. рублей, потраченные на похороны, рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Мы подали иски на 3 миллиона 111 тысяч рублей. Объясню почему: моральный ущерб — по одному миллиону на каждого человека, а 111 тысяч — это прямые затраты на похороны (Захарова)», — заявил юрист.

Добровинский также сообщил, что Ефремов видел данный иск и смог ознакомиться с ним в СИЗО, передает РИА «Новости» со ссылкой на программу «Соловьев.Live».
При этом ранее Ефремов уже выплатил по 1 млн рублей компенсации трем потерпевшим по делу. Тогда защитник актера Петр Хархорин сообщил, что вопрос с гражданским иском закрыт.
В четверг Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода — до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».
Тем временем сестра Ефремова — Анастасия опубликовала в соцсетях пост, в котором пожелала «этой мерзейшей четверке» смерти от коронавируса за глумление над ее «прекрасным братом», однако спустя некоторое время она удалила запись.
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Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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