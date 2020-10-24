Выстрел снайпера: подробности убийства Петрова

Питерский предприниматель Александр Петров, отец бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, вечером 24 октября был обнаружен мертвым в своем коттедже в поселке Великое, недалеко от Выборга.

Информация об убийстве 61-летнего муниципального депутата поступила в полицию около шести вечера (совпадает с московским). На теле Петрова обнаружено огнестрельное ранение, сообщает портал 47News.

По одной из версий, Петрова застрелил снайпер в тот момент, когда депутат вышел из бани, расположенной на берегу реки, и шел окунуться в холодную воду.

Это, по словам сотрудников правоохранительных органов, говорит о заказном характере преступления, а также о том, что убийце были известны сегодняшний распорядок дня Петрова и его привычки в целом.

В свой дом депутат приехал около четырех часов дня, при этом, он заранее попросил затопить баню, поэтому банщик приехал раньше Петрова. Бизнесмен был застрелен не в первый свой выход из парной на улицу, он покидал баню несколько раз.

По словам охранников его коттеджа, а также по уверению банщика, в доме в этот день гостей не было, в окрестностях они тоже никого не видели. Поэтому, не исключено, что снайпер располагался на другом берегу реки.

На месте преступления работают глава Следственного комитета по Ленинградской области Сергей Сазин, два его заместителя, 10 следователей и криминалистов.

И.о. главы администрации МО «Выборгский район» Николай Шишкин , рассказал, что у Петрова не было врагов, во всяком случае — явных. Депутат также не выказывал никаких признаков беспокойства, передает Пятый канал.

«Я его могу только с положительной стороны охарактеризовать. Это человек, который работал увлеченно, который постоянно думал о своих близких, о людях, которые его окружали, о жителях Выборга. Отзывчивый на любую беду. Только так», — пояснил Шишкин.

Петров являлся совладельцем « Выборгского судостроительного завода », «Выборгской топливной компании», а также еще 45 коммерческих структур и предприятий Ленинградской области.

Депутат 16-го округа занимался торговлей нефтепродуктами и топливом, строительством, управлением жилищно-коммунальным хозяйством. Общий оборот принадлежащего Петрову бизнеса, по официальным документам, превышал миллиард рублей в год, сообщают «Невские новости».

Месяц назад Виталий Петров выложил на своей странице в Facebook видео песни, которую сочинил его брат Сергей — выпускник Венской консерватории — в честь дня рождения их отца Александра.

В понедельник, 26 октября, Петров должен был давать показания на допросе в Следственном комитете по уголовному делу арестованного главы администрации Выборга Геннадия Орлова, обвиняемого в хищении 700 млн рублей при капитальном ремонте многоквартирных домов, который — по версии следствия — проведен не был.

«Первое впечатление у меня было такое: продолжается что-то, связанное с уголовным делом на 700 миллионов. Слишком борзо как-то — войти в коттедж, застрелить. Сейчас подумал, ведь на этом подобные истории не заканчиваются. Продолжение наверняка следует», — признался глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В конце прошлого года силовики задержали двух человек по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева , ими оказались жители города Белово 49 и 35 лет. Один из них исполнял роль водителя, пока двое других нападавших ждали на территории приусадебного участка.

Трагедия произошла поздно вечером 31 октября в селе Верх-Чумыш. В тот день супруга Лаврентьева увидела на приусадебном участке две человеческие фигуры с фонариками в руках. Бывший чиновник велел жене остаться дома, а сам взял охотничье ружье и вышел на улицу.

После послышались звуки стрельбы. Женщина выбежала в сад и увидела, что супруг убит — он получил несколько огнестрельных ранений.

Помимо убитого экс-мира Киселевска на участке также лежал труп неизвестного мужчины — он был одет в камуфляжный костюм, а на голове был черный чулок с прорезями для глаз.