Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Подозреваемого в стрельбе задержали в Москве 

РИАМО 1 час назад
Подозреваемого в стрельбе задержали в Москве
Фото: ТАСС
Полицейские задержали в столице мужчину, которого подозревают в стрельбе из хулиганских побуждений, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В ОМВД России по району Зябликово обратился мужчина. По его словам, неизвестный в подъезде дома на Шипиловской улице в ходе конфликта из хулиганских побуждений произвел один выстрел в область лица из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний житель столицы», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Видео дня. Мамочку из Ивантеевки судят за драку в ОВД
РИАМО: последние новости
Концертный зал «Известия Hall» в Москве опечатают за несоблюдение санитарных требований Концертный зал «Известия Hall» в Москве опечатают за несоблюдение санитарных требований Около 230 человек эвакуировали из столичной больницы из‑за пожара Около 230 человек эвакуировали из столичной больницы из‑за пожара Московская прокуратура просит оставить приговор Ефремову без изменений Московская прокуратура просит оставить приговор Ефремову без изменений
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Прохожий зарезал девушек в Алтайском крае
Прохожий зарезал девушек в Алтайском крае
Две женщины нашли скрытую камеру в московской квартире
Две женщины нашли скрытую камеру в московской квартире
«Грязные арабы»: в Париже напали с ножом на мусульманок
«Грязные арабы»: в Париже напали с ножом на мусульманок
Видео
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
00:15
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
Армия
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
01:28
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
Общество
Смертность при COVID-19 ускорилась
05:17
Смертность при COVID-19 ускорилась
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение