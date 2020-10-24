Подозреваемого в стрельбе задержали в Москве 

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Полицейские задержали в столице мужчину, которого подозревают в стрельбе из хулиганских побуждений, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ОМВД России по району Зябликово обратился мужчина. По его словам, неизвестный в подъезде дома на Шипиловской улице в ходе конфликта из хулиганских побуждений произвел один выстрел в область лица из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний житель столицы», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.