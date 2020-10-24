Названа причина взрыва на российском танкере

Все новости на карте

На российском танкере в Азовском море сдетонировали взрывоопасные пары. Об этом сообщил источник «Интерфакс»

По данным ТАСС , к танкеру направились три спасательных судна.

Источник агентства рассказал, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.

Ранее сообщалось , что на танкере «Генерал Ази Асланов» прогремел взрыв. В Росморречфлоте заявили, что 10 человек спасены, судьба 3 человек неизвестна, ведутся их поиски. Отмечается, что в настоящий момент на борту остаются 4 человека.

Судно находится на плаву, пожара нет. Уточняется, что танкер был пустым.