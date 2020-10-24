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Названа причина взрыва на российском танкере в Азовском море 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названа причина взрыва на российском танкере
Фото: «ССРЗ «Мидель»
На российском танкере в Азовском море сдетонировали взрывоопасные пары. Об этом сообщил источник «Интерфакс».
По данным ТАСС, к танкеру направились три спасательных судна.
Источник агентства рассказал, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.
Танкер под флагом России терпит бедствие
Ранее сообщалось, что на танкере «Генерал Ази Асланов» прогремел взрыв. В Росморречфлоте заявили, что 10 человек спасены, судьба 3 человек неизвестна, ведутся их поиски. Отмечается, что в настоящий момент на борту остаются 4 человека.
Судно находится на плаву, пожара нет. Уточняется, что танкер был пустым.
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Происшествия , Азия
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