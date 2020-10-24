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Бизнесмена Александра Петрова застрелили 

Ирина Лебедева 1 час назад
Бизнесмена Александра Петрова застрелили
Фото: сайт администрации Выборгского района
В коттеджном поселке под Выборгом застрелен Александр Петров, депутат городского совета Выборга и отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, информирует "5 канал".
Александру принадлежали несколько крупных предприятий, а также доли в ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».
Его сын Виталий был пилотом команды «Рено» в Формуле-1.
Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.
Как ранее писал «Рамблер», в Московской области застрелили двух предпринимателей. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам. Тела двух бизнесменов обнаружили на дне колодца в деревне Ивашково. По предварительным данным, у мужчин возник конфликт по бизнесу.
Происшествия , Виталий Петров , Александр Петров , Выборгский судостроительный завод , Renault , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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