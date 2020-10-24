Бизнесмена Александра Петрова застрелили 

В коттеджном поселке под Выборгом застрелен Александр Петров, депутат городского совета Выборга и отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, информирует "5 канал".
Александру принадлежали несколько крупных предприятий, а также доли в ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».
Его сын Виталий был пилотом команды «Рено» в Формуле-1.
Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.
Как ранее писал «Рамблер», в Московской области застрелили двух предпринимателей. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам. Тела двух бизнесменов обнаружили на дне колодца в деревне Ивашково. По предварительным данным, у мужчин возник конфликт по бизнесу.