В детской клинической больнице произошел пожар

Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в подвале Российской детской клинической больнице на Ленинском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.
Согласно сообщению, в подвале четырехэтажного здания на территории Российской детской клинической больницы имени Н. И. Пирогова загорелись постельные принадлежности на 0,5 квадратного метра.
"Всего было перемещено 228 человек, из них 116 детей, 93 взрослых, 19 человек персонала. Сейчас люди возвращаются обратно", — говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар ликвидировали подручными средствами. Сведений о пострадавших не поступало.