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В Турции туристы стали свидетелями конфликта российского и турецкого бизнесменов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Россиянин организовал нападение в Турции
Фото: Reuters
Владеющий отелем в Турции россиянин якобы организовал нападение на гражданина Турции Орхана Каплана, арендовавшего отель для гостей на пять месяцев.
Каплан попросил бизнесмена продлить срок аренды из-за убытков от пандемии коронавируса, но получил отказ, сообщила турецкая газета Hurriyet, передает РИА «Новости».
Владелец заявил, что нужно срочно выселить клиентов отеля, но арендатор отказался, заявив, что туристы еще не завершили свой отдых. Каплан рассказал, что после этого в отель приехала группа из 15 русскоговорящих человек, они напали на него, избили арендатора и двух его сотрудников, связали гражданина Турции.
После этого они заставили его подписать финансовый документ и забрали из сейфа 1200 лир (около 11,5 тыс. рублей). Нападавшие приказали немедленно покинуть отель туристам.
Один из туристов позвонил в правоохранительные органы. Стражи порядка приехали и развязали Каплана, после чего его отправили в больницу. Большая часть нападавших к этому времени покинула отель. Некоторых удалось задержать, их допросили, после чего отпустили.
В генконсульстве России в Анталье пояснили, что официальная информация об участии российских граждан в конфликте не поступала.

«Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы», — указали там.

В сентябре российских туристов в Турции ночью выселили из отеля IQ Marmaris, поскольку у гостиницы не было лицензии на туристическую деятельность.
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Происшествия , МВД , Hurriyet Daily News , РИА Новости , Кумлуджа , Турция
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