Российский блогер сжег свой «Мерседес» стоимостью 13 млн рублей. Видео поджога он опубликовал на ютуб-канале.

Блогер Михаил Литвин приехал в открытое поле на иномарке, достал канистры с бензином, облил машину и поджег. При этом он устроил небольшой пикник и жарил мясо на фоне горящего «Мерседеса».

Таким способом блогер решил показать всему миру, что ему надоело конфликтовать с официальным дилером, который несколько раз не смог отремонтировать автомобиль.

«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес...По-моему идея ОГОНЬ! Вот и все...The end», - написал блогер.

На блог Литвина подписаны 4,73 млн человек.

В комментариях пишут, что ролик со сжиганием дорогой иномарки стал вирусным, а компания «Мерседес» и ее дилеры получили мощную антирекламу в России, не сумев разобраться в ситуации и помочь своему клиенту.

«Миша ты красавчик открыл глаза миллионам людей которые захотят купить Мерс!»



«Миша, отвези ее в таком состоянии и оставь у дверей дилера».

Однако есть и те, кто считает, что блогеры в погоне за славой готовы на безумные поступки:

«Ютуб манипулируя лайками и просмотрами толкает на безумие..Алле блогеры очнитесь!»