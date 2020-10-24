24 октября 1960 года произошел пожар и взрыв на испытаниях ракеты Р-16 на космодроме Байконур . По разным данным, погибли до 126 человек, в том числе главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Разработчик ракеты Михаил Янгель незадолго до запуска ушел курить и чудом выжил. Это была самая масштабная катастрофа ракетной техники в истории СССР.

17 декабря 1956 года вышло постановление Совета министров СССР «О создании межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 (8К64) с началом летно-конструкторских испытаний в июне 1961 года». Разработку первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на высококипящих компонентах топлива поручили ОКБ-586 под руководством Михаила Янгеля. Эскизный проект выполнили в ноябре 1957 года. А уже в январе 1958-го его одобрила правительственная экспертная комиссия во главе с академиком Мстиславом Келдышем.

Р-16 представляла собой двухступенчатую ракету с поперечным делением ступеней и моноблочной головной частью. Янгель был сторонником ракет на высококипящих компонентах.

По срокам начала летных испытаний ракета Р-16 вырвалась вперед. Командование Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) всячески поддерживало Янгеля. В августе 1960 года начались огневые стендовые испытания двигателей первой и второй ступеней Р-16 в Загорском НИИ-229. А в сентябре на полигон Байконур (в то время обозначался как Тюратам) для проведения конструкторских испытаний прибыла первая ракета для летных испытаний. К этому времени на полигоне было завершено строительство наземных стартовых и технических позиций на площадках №41 и №42.

Трагические события произошли на 41-й площадке при подготовке к первому пуску МБР Р-16. Увлеченный ракетостроением Никита Хрущев торопил ракетчиков. 25 октября 1960 года должна была начаться очередная сессия Верховного совета РСФСР, и первый секретарь ЦК КПСС почти непрерывно звонил на Байконур главнокомандующему РВСН маршалу Митрофану Неделину, требуя «всемерно ускорить испытания». Не за горами было и празднование очередной годовщины Октябрьской революции.

Первоначально пуск был запланирован на 23 октября. Утром начался вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса на старт.

«В отличие от космических стартов, где вывоз ракеты сопровождался определенным ритуалом, в данном случае все происходило довольно буднично, — отмечает в своей книге «Тайны ракетных катастроф» инженер-физик, советник директора — главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Железняков. — Тяжело груженная тележка на резиновом ходу проследовала по бетонке, заехала в ворота, остановилась у стартового стола. Специальная система тросов на поднятой стреле установщика перевела ее в вертикальное положение, так что колеса оказались сбоку. Потом, когда ракета была зафиксирована на столе ветровыми стяжками, а установщик обхватил ее площадками обслуживания, тележка опустилась на землю и отъехала от старта. На «этажи» площадок поднялись испытатели. Началась обыденная работа».

Заправка прошла успешно, но затем в электросхеме автоматики двигательной установки появилась неисправность. Было принято решение произвести устранение дефекта на полностью заправленной ракете. Пуск был отложен, и Янгель предлагал отказаться от запуска, слить топливо и отправить ракету обратно на завод для выявления и ликвидации неполадок, а с Байконура запустить другую МБР Р-16. Однако времени на подготовку второй ракеты не было.

Маршал Неделин стремился исполнить наказ Хрущева. Поэтому пуск перенесли всего на день, назначив на понедельник, 24 октября. Известно, что в тот день руководитель СССР дважды звонил главкому РВСН по высокочастотной связи. Большинство тех, от кого зависело принятие итогового решения, понимали огромный риск, но высказались за допуск ракеты к старту, исходя из требования властей.

Вот что вспоминал один из выживших очевидцев взрыва старший лейтенант Анатолий Маслов: «Тревожно началось утро 24 октября. Ко всем бедам добавилась еще одна — появилась капельная течь горючего. Все работали „на нервах“. Запуск ракеты до вечера откладывался несколько раз. Приблизительно за час до пуска какие-то „умники“, закрывая люк, перебили три многожильных кабеля, которые проложили мои связисты — шлемофонная связь работающих на ракете людей прервалась. Кабели были заменены в течение пяти минут. Работа продолжилась. После устранения неисправности я дал команду отправить семь человек в укрытие, чем спас им жизни».

Вечером 24 октября продолжались предпусковые работы. После объявления 30-минутной готовности к пуску Янгель вышел в курилку, оборудованную в помещении бункерного типа.

Туда же отправились первый заместитель начальника Главного управления ракетного вооружения РВСН СССР Александр Мрыкин и главный конструктор ВНИИЭМ Андроник Иосифьян. Для обсуждения некоторых вопросов с ним отлучился некурящий главный конструктор ОКБ МЭИ Алексей Богомолов . Собиравшийся завязать с табаком Мрыкин хотел выкурить свою последнюю сигарету. После случившегося он решил не избавляться от вредной привычки.

«Я видел, как маршал Неделин сидел на стуле возле КП, — рассказывал связист Маслов. — Около него был подполковник Сало, это его адъютант. В 18:45 раздался треск, реакция у меня была мгновенной, расстояние 10 метров в сторону я преодолел со скоростью выше олимпийской. Оказавшись на песке, я услышал взрыв. Пламя по бетонке лизнуло меня всего. Я горел, подумал: все кончено. Но что-то подсказывало, поскольку я был в памяти, — беги! Я побежал, но был весь охвачен пламенем, стал кататься в песке, поднимаюсь — все равно горю. Очнулся я в госпитале на вторые сутки».

Неделин сидел на табуретке в 15 метрах от подножия ракеты и не имел шансов выжить. Его опознали по депутатскому значку: среди всех погибших он был единственным депутатом Верховного Совета СССР.

«Газовой струей работающего двигателя были разрушены оболочки топливных баков первой ступени, возник пожар и взрыв, — констатирует академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Железняков. — Часть боевого расчета и испытателей инстинктивно пыталась вырваться из опасной зоны, люди бежали в сторону правого старта к аппарели — специальному накату, под которым укрывалась специальная техника, но на их пути была полоса из свежезалитого битума, тотчас расплавившегося. Многие застревали в горячей вязкой массе и становились добычей огня — потом на этом месте можно было увидеть очертание фигуры человека и то, что сразу не горело, — металлическим деньги, пряжки и тому подобное. Самая страшная участь выпала на долю тех, кто находился на верхних «этажах» площадок обслуживания, — люди срывались в пламя и на лету вспыхивали, как свечки. Температура в эпицентре достигала трех тысяч градусов».

Погибли заместитель министра общего машиностроения Лев Гришин , заместитель Янгеля конструктор Лев Берлин, главный конструктор систем управления Борис Коноплев. Его тело идентифицировали по размерам — он был выше всех. Многие из получивших ожоги позже скончались в госпиталях.

Окружающие с трудом удержали Янгеля, который бросался в огонь, чтобы помочь погибающим людям. В этот вечер у конструктора ракеты Р-16 произошел обширный инфаркт. Едва оправившись от потрясения, Янгель доложил в Москву Хрущеву: «На заключительной операции к пуску произошел пожар, вызвавший разрушение баков с компонентами топлива. В результате случившегося имеются жертвы в количестве до ста или более человек. В том числе со смертельным исходом несколько десятков человек. Маршал артиллерии Неделин находился на площадке для испытаний. Сейчас его разыскивают. Прошу срочной медицинской помощи пострадавшим от ожогов огнем и азотной кислотой».

Катастрофа унесла жизни 126 человек — конструкторов, инженеров и испытателей.

С тех пор на Байконуре не проводятся пуски ракет 24 октября.

На следующий день для расследования причин катастрофы на полигон была направлена правительственная комиссия во главе с председателем Президиума Верховного Совета Леонидом Брежневым . Основной причиной произошедшего назвали грубое нарушение техники безопасности. Комиссия определила, что произошел самопроизвольный запуск ведущего двигателя второй ступени, который повлек за собой мгновенное разрушение топливного бака и бака окислителя. Последовавший за этим сильнейший взрыв за несколько секунд разрушил ракету и стартовый стол. Мощная взрывная волна раскидала во все стороны людей. Отдельные фрагменты догорали в течение нескольких часов.

По завершении расследования Брежнев заявил: «Наказывать никого не будем, все виновные уже наказаны».

Таким образом, ответственным за катастрофу посмертно был признан маршал, глава Госкомиссии по проведению испытаний Неделин.

Чуть позже Янгель имел весьма неприятный разговор с Хрущевым. Тот с подозрением отнесся к истории про курилку и долго не мог поверить, что ученый выжил лишь по счастливой случайности. Согласно публицисту Леониду Млечину , глава партии и правительства спросил конструктора: «Ты почему не сгорел?»

28 октября 1960 года газеты опубликовали совместное сообщение ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР, из которого советские граждане узнали о трагической гибели в авиационной катастрофе кандидата в члены ЦК КПСС и замминистра обороны маршала Неделина. Подробности случившегося на Байконуре при этом не приводились. Тем не менее, о трагедии достаточно быстро узнали на Западе, откуда информация вернулась в СССР посредством «радиоголосов».

Как уточнял в одной из своих книг известный советский ученый-ракетчик, сын Хрущева Сергей , руководство страны не могло полностью замолчать трагедию из-за гибели Неделина: пропажу маршала в любом случае пришлось бы объяснить. После обсуждения ситуации на высшем уровне сошлись на версии о падении самолета. Всех уцелевших на испытаниях Р-16 четко проинструктировали, что и как отвечать на соответствующие вопросы, а в их историях болезни сделали соответствующие записи.

Главный конструктор и директор ОКБ-1 Сергей Королев, конкурент Янгеля, получил строго секретную информацию из своих источников, сообщив ее только заместителям.

«Первая ракета Р-16, именуемая «изделие 8К64», не покидая стартовой площадки, уничтожила больше людей, чем погибало в среднем в Лондоне при попадании десяти боевых ракет Фау-2 во время Второй мировой войны, — писал в своей книге «Ракеты и люди» ближайший соратник Королева конструктор Борис Черток. — Ревущая струя огня обрушилась сверху на заправленную первую ступень. Первыми сгорели все, кто находился на многоэтажных предстартовых мачтах обслуживания. Через секунды заполыхала и первая ступень. Взрыв расплескал горящие компоненты на сотню метров. Для всех, кто был вблизи ракеты, смерть была страшной, но быстрой. Они успели испытать ужас случившегося только в течение нескольких секунд. Ядовитые пары и огненный шквал быстро лишили их сознания. Страшнее были муки тех, кто находился вдали от маршала Неделина. Они успели понять, что произошла катастрофа, и бросились бежать. Горящие компоненты, разливаясь по бетону, обгоняли бегущих. На них загоралась одежда. Люди факелами вспыхивали на бегу, падали и догорали в муках, задыхаясь от ядовитых и горячих паров окислов азота и диметилгидразина».

Несмотря на трагедию, пуски по программе летно-конструкторских испытаний ракеты Р-16 продолжились под руководством Янгеля в начале 1961 года.

Почти одновременно на полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершились испытания Р-14. Ракета была высоко оценена комиссией и в апреле принята на вооружение.