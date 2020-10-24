Самолет ВМС США разбился в Алабаме

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения самолета военно-морских сил США в американском штате Алабама, сообщает портал NewsNation Now.
Инцидент произошел в пятницу днем в городе Фоли. Самолет упал рядом со школой. Пресс-служба офиса шерифа округа Болдуин сообщила, что в районе происшествия горит дом.
"Никто из гражданских на земле не пострадал. Сотрудники министерства обороны и военно-морского флота будут заниматься расследованием", — говорится в сообщении в Twitter офиса шерифа.