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В Алабаме разбился самолет ВМС США 

РИА Новости и ещё 2 23 минуты назад
Самолет ВМС США разбился в Алабаме
Фото: © Flickr / C. Holmes
По меньшей мере два человека погибли в результате крушения самолета военно-морских сил США в американском штате Алабама, сообщает портал NewsNation Now.
Инцидент произошел в пятницу днем в городе Фоли. Самолет упал рядом со школой. Пресс-служба офиса шерифа округа Болдуин сообщила, что в районе происшествия горит дом.

"Никто из гражданских на земле не пострадал. Сотрудники министерства обороны и военно-морского флота будут заниматься расследованием", — говорится в сообщении в Twitter офиса шерифа.

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Происшествия , Катастрофы , Министерство обороны , США
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