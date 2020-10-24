Арестован руководитель космоцентра «Восточный»

Руководитель космического центра «Восточный» Роман Бобков взят под стражу. Его обвиняют в подстрекательстве к махинациям на сумму более 500 млн рублей.

Бобков, как считают в СКР, вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в следствии, Бобков предложил Фоминцеву совершить служебный подлог, пообещав взамен устроить его и супругу на предприятие «Восточного» с окладом по 500 тысяч рублей.

Главный инспектор должен был подписать документы о готовности трех водозаборных сооружений для Восточного. С них вода должна была поступать в комплекс производства и хранения компонентов ракетного топлива, на командный пункт, а также для питьевого и противопожарного водоснабжения города Циолковский. На деле строительство водозаборников застопорилось и сдавать их в эксплуатацию было бы преступлением. Фоминцев знал об этом, однако вносил в акты проверок ложные сведения о том, что сооружения якобы в полной мере отвечают строительным нормам и регламентам.