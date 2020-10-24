Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Арестован руководитель космоцентра «Восточный». На воровство указал Путин 

Ura.Ru 24 минуты назад
Арестован руководитель космоцентра «Восточный»
Фото: ТАСС
Руководитель космического центра «Восточный» Роман Бобков взят под стражу. Его обвиняют в подстрекательстве к махинациям на сумму более 500 млн рублей.
Бобков, как считают в СКР, вступил в сговор с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в следствии, Бобков предложил Фоминцеву совершить служебный подлог, пообещав взамен устроить его и супругу на предприятие «Восточного» с окладом по 500 тысяч рублей.
Главный инспектор должен был подписать документы о готовности трех водозаборных сооружений для Восточного. С них вода должна была поступать в комплекс производства и хранения компонентов ракетного топлива, на командный пункт, а также для питьевого и противопожарного водоснабжения города Циолковский. На деле строительство водозаборников застопорилось и сдавать их в эксплуатацию было бы преступлением. Фоминцев знал об этом, однако вносил в акты проверок ложные сведения о том, что сооружения якобы в полной мере отвечают строительным нормам и регламентам.
Инспектора арестовали еще летом, а 22 октября предъявили обвинение и Бобкову. По решению суда он отправлен в СИЗО.
Как ранее писало URA.RU, Президент России Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание на продолжающиеся случаи воровства при строительстве космодрома «Восточный». По словам президента, навести на масштабной стройке порядок пока так и не удалось. Позже в СКР отчитались, что что следователями в суд было направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. Ущерб в размере более 1,5 млрд рублей был возмещен государству уже на стадии следствия.
Видео дня. Как звезды шоу-бизнеса относятся к силиконовой груди
Ura.Ru: последние новости
В соцсетях не верят, что похищенный малыш из Челябинска умер сам. «Убили, твари» В соцсетях не верят, что похищенный малыш из Челябинска умер сам. «Убили, твари» Эксперты назвали причину смерти якутского летчика в Екатеринбурге Эксперты назвали причину смерти якутского летчика в Екатеринбурге Сотрудник университета в Москве совершил самоубийство в здании вуза Сотрудник университета в Москве совершил самоубийство в здании вуза
Комментарии 9
Происшествия , Криминал , Владимир Путин , Министерство обороны , СКР , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение