Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, предсказавшие 2020 год
Фильмы, предсказавшие 2020 год Еще 70 дней ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СМИ узнали, что Ефремов выбрал колонию на исторической родине 

News.ru 44 минуты назад
Ефремова могут отправить на историческую родину
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр Михаил Ефремов в ближайшие дни должен покинуть СИЗО и отправиться по этапу. Пока неизвестно, в какой именно колонии будет отбывать наказание осуждённый за смертельное ДТП артист, но не исключено, что он окажется в Чувашии.
Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники. Издание отмечает, что Ефремов во время процесса не раз упоминал колонию, расположенную в Чебоксарах. Звёздному зэку могут пойти навстречу, ему достаточно написать соответствующее письмо начальнику изолятора. Обычно в таких просьбах не отказывают.
Выбор Ефремовым исправительного учреждения может быть объяснён тем, что его на фоне стресса потянуло к истокам. Прапрадед артиста Иван Яковлев был известным просветителем в Чувашии. Он подарил чувашскому языку письменность, перевёл на него Библию.
Сама колония в Чебоксарах считается местом вполне цивилизованным, где для заключённых построены большие кирпичные дома-бараки, есть баня, прачечная, поддерживается художественная самодеятельность, что может быть небезынтересно для Ефремова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ВИП-камере СИЗО-5 «Водник», не ест тюремную пищу, а заказывает еду в ресторане. Актёр ежедневно оформляет себе доставку. Ефремову позволяют делать заказы в ресторанах, поскольку знаменитости не нравится еда, которую готовят в тюремной столовой. В перерывах между едой Ефремов отдыхает — он спит, читает или гуляет на свежем воздухе.
News.ru: последние новости
СМИ узнали, что Ефремов выбрал колонию на исторической родине СМИ узнали, что Ефремов выбрал колонию на исторической родине Пьяные украинки разделись и устроили дебош в поезде Пьяные украинки разделись и устроили дебош в поезде Подозреваемого в мошенничестве экс-замглавы Росгвардии отпустили Подозреваемого в мошенничестве экс-замглавы Росгвардии отпустили
Комментарии 1
Происшествия , Михаил Ефремов , Иван Яковлев , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
NASA объявило о новом открытии на Луне
NASA объявило о новом открытии на Луне
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение