Россиянин вызвал проституток в Сочи и поплатился 

Мужчина, приехавший на отдых в Краснодарский край, пригласил к себе в номер двух девушек легкого поведения. Они попросили о стопроцентной предоплате, и мужчина передал им 50 тысяч рублей.

Воспользовавшись небольшой отлучкой клиента, девушки сбежали с деньгами, так и не оказав обещанных услуг.

Расстроенный турист обратился в полицию и заявил о несоблюдении своих прав как потребителя.

Как писал «Рамблер», ранее в Петербурге после секс-вечеринки с тремя любовниками 22-летняя девушка напала с ножом на одного из них, а затем голая выскочила в окно 13 этажа и разбилась насмерть. Пострадавший мужчина попал в больницу с колото-резаными ранами.