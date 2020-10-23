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Россиянин вызвал проституток в Сочи и поплатился 

Вероника Полынина 20 минут назад
Россиянин вызвал проституток в Сочи и поплатился
Фото: Reuters
В Адлере турист пожаловался в полицию на обманувших его проституток, пишет «Комсомольская правда».
Мужчина, приехавший на отдых в Краснодарский край, пригласил к себе в номер двух девушек легкого поведения. Они попросили о стопроцентной предоплате, и мужчина передал им 50 тысяч рублей.
Воспользовавшись небольшой отлучкой клиента, девушки сбежали с деньгами, так и не оказав обещанных услуг.
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Расстроенный турист обратился в полицию и заявил о несоблюдении своих прав как потребителя.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
Как писал «Рамблер», ранее в Петербурге после секс-вечеринки с тремя любовниками 22-летняя девушка напала с ножом на одного из них, а затем голая выскочила в окно 13 этажа и разбилась насмерть. Пострадавший мужчина попал в больницу с колото-резаными ранами.
Происшествия , МВД , Комсомольская правда
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