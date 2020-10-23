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В Крыму пациент напал на врача скорой помощи 

ИА Regnum 22 минуты назад
В Крыму пациент напал на врача скорой помощи
Фото: РИА Новости
Житель Крыма напал на врача бригады скорой помощи, прибывшей по вызову. Инцидент произошёл в Евпатории, сообщили 23 октября в пресс-службе СКР.
Сообщение о нападении на медиков было выявлено следователями при мониторинге СМИ. На данный момент предварительно установлено, что в отдел подстанции скорой медицинской помощи №26 Евпатории поступил вызов, сообщалось, что мужчине стало плохо в общественном месте. На место прибыла бригада медиков. Врач осмотрел пациента и принял решение о его госпитализации, однако мужчина проявил агрессию и ударил по лицу врача и водителя скорой.
В связи с широким общественным резонансом по ходатайству следствия уголовное дело, ранее возбуждённое отделом дознания ОМВД России по городу Евпатории по ст. 116 УК РФ — «Побои», передано в следственные органы.
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Происшествия , Евпатория , Республика Крым
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