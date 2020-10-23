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Молодая мать бесследно исчезла в российских горах 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка бесследно исчезла в горах
Фото: ТАСС
Молодая мать из Санкт-Петербурга бесследно исчезла во время спуска с горы Эльбрус. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, 30-летняя Екатерина Климовская пропала во вторник, 20 октября, при спуске с Эльбруса к Северному приюту. Женщина находилась на высоте 4100 метров, когда в горах ухудшились погодные условия.
Поиски россиянки ведутся третий день, в них задействован воздушный транспорт и наземная команда спасателей. В частности, к работам привлечены два вертолета, 12 сотрудников МЧС России и три туристических гида.
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«Работают несколькими группами, разделились и прочесывают предполагаемый район, где пропала женщина, со слов гида, где он последний раз ее видел», — рассказал начальник отдела оперативных дежурных Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда Михаил Климов.

Согласно данным МЧС, пропавшая находилась в составе туристической группы из 16 человек. Из них к указанному сроку в лагерь спустились только 13, еще двое нашлись в тот же день, а Климовская так и не вернулась.
Как рассказал «Комсомольской правде» друг Климовской Владимир, туристка шла вместе с инструктором и еще одним участником похода, который «отморозил ноги». «Поэтому инструктор нес его, а Катя шла позади. В один момент инструктор повернулся и увидел, что она пропала! Он просто ее потерял», — сказал мужчина.
В клубе активного туризма «Клуб приключений», в составе группы которого находилась Климовская, сообщили, что у нее был большой опыт горных походов, в том числе многократные восхождения на Эльбрус и другие вершины. Пропавшая была одета в синюю пуховую куртку и черные штаны.
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Комментарии 9
Происшествия , Михаил Климов , МЧС , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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