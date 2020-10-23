Россиянка бесследно исчезла в горах

Молодая мать из Санкт-Петербурга бесследно исчезла во время спуска с горы Эльбрус. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 30-летняя Екатерина Климовская пропала во вторник, 20 октября, при спуске с Эльбруса к Северному приюту. Женщина находилась на высоте 4100 метров, когда в горах ухудшились погодные условия.

Поиски россиянки ведутся третий день, в них задействован воздушный транспорт и наземная команда спасателей. В частности, к работам привлечены два вертолета, 12 сотрудников МЧС России и три туристических гида.

«Работают несколькими группами, разделились и прочесывают предполагаемый район, где пропала женщина, со слов гида, где он последний раз ее видел», — рассказал начальник отдела оперативных дежурных Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда Михаил Климов.

Согласно данным МЧС, пропавшая находилась в составе туристической группы из 16 человек. Из них к указанному сроку в лагерь спустились только 13, еще двое нашлись в тот же день, а Климовская так и не вернулась.

Как рассказал « Комсомольской правде » друг Климовской Владимир, туристка шла вместе с инструктором и еще одним участником похода, который «отморозил ноги». «Поэтому инструктор нес его, а Катя шла позади. В один момент инструктор повернулся и увидел, что она пропала! Он просто ее потерял», — сказал мужчина.

В клубе активного туризма «Клуб приключений», в составе группы которого находилась Климовская, сообщили, что у нее был большой опыт горных походов, в том числе многократные восхождения на Эльбрус и другие вершины. Пропавшая была одета в синюю пуховую куртку и черные штаны.