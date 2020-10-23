Бывший замглавы «Евросети» задержан по делу об убийстве 

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию в картотеке Хорошевского районного суда Москвы.

22 октября суд рассматривал ходатайство об избрании Левину меры пресечения в виде ареста. Результаты заседания пока неизвестны.

Левина арестовывали в 2008 году по делу о вымогательстве и похищении экспедитора Андрея Власкина , имевшего место в 2003 году.

В настоящее время Левин входит в состав члена совета директоров банка «Реалист», которым руководит Олег Карчев, являющийся совладельцем ИТ-дистрибьютора Merlion. Накануне в организации прошли обыски, в ходе которых был задержан её руководитель.