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Бывший замглавы «Евросети» задержан по делу об убийстве 

News.ru и ещё 3 35 минут назад
Бывший замглавы «Евросети» задержан по делу об убийстве
Фото: РИА Новости
Борис Левин, ранее занимавший пост вице-президента «Евросети», задержан по делу об организации убийства.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию в картотеке Хорошевского районного суда Москвы.
22 октября суд рассматривал ходатайство об избрании Левину меры пресечения в виде ареста. Результаты заседания пока неизвестны.
Левина арестовывали в 2008 году по делу о вымогательстве и похищении экспедитора Андрея Власкина, имевшего место в 2003 году.
В настоящее время Левин входит в состав члена совета директоров банка «Реалист», которым руководит Олег Карчев, являющийся совладельцем ИТ-дистрибьютора Merlion. Накануне в организации прошли обыски, в ходе которых был задержан её руководитель.
Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярске повторно арестовали местного бизнесмена Анатолия Быкова. Он подозревается в организации убийства, совершённого в 2005 году. Ранее ему было предъявлено обвинение в организации ещё двух убийств в 1994 году.
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Комментарии
Происшествия , Борис Левин , Анатолий Быков , Андрей Власкин , Евросеть , Москва
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