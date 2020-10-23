Соратника Гули лишили воровской короны 

Паата Вашакидзе, соратник недавно погибшего «вора в законе» Лоту Гули, был лишен статуса криминального авторитета, сообщает агентство «Прайм Крайм». Журналисты припомнили ему соглашательскую позицию с администрацией исправительных учреждений, в которых он отбывал наказания.

Вашакидзе, по данным СМИ, примкнул к клану Гули, который, по некоторым сведениям собирал дань со всех крупных российских овощных рынков, в 2013 году. Известно, что сидя в Бутырской тюрьме «вором в законе», он договорился с сотрудниками СИЗО не козырять своим высоким титулом в криминальной среде, чтобы не портит им отчетность. Похожую позицию Вашакидзе проявил и в томской колонии ИК-2 в Асино.

Возможно эти обстоятельства стали причиной того, что в сентябре 2020 года Паата Вашакидзе лишили звания «вора в законе». Седлал это авторитет Авто Тугуши в телефонном разговоре с «коллегами по цеху» Юрой Лазаревским, Жиро Шаумянским, Артемом Горисским и другими. Он добавил, что Вашакидзе был «коронован» также по телефону. Журналисты подчеркивают, что окончательное решение по лишению авторитета воровского титула должно быть принято коллегиально на «сходке». В настоящее время Вашакидзе находится в немецкой тюрьме за подделку документов, поэтому сбор пока не возможен.

Лоту Гули, как сообщал «Рамблер», был убит в ночь на 20 августа. Его застрелили в затылок в номере пятизвездочного отеле Alva donna exclusive hotel spa в Анталии. Убийцей был назван человек, специально внедренный в его ближайшее окружение — 26-летний Хаган Зейналов, известный в криминальном мире как Хан Бакинский. Предполагается, что Лоту Гули таким образом отомстили за убийство «вора в законе» Ровшана Ленкоранского: криминальные авторитеты несколько лет назад не могли поделить сферы влияния на российских овощных рынках.