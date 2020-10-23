Скандал в школе: родители обрушились на учительницу 

В августе 24-летняя Екатерина была нанята на должность учительницы младших классов в школу №9 в Златоусте . Недавно в ее инстаграме были опубликованы несколько сторис, на которых она танцует в пустом классе, напевает нецензурную песню, демонстрирует неприличные жесты и называет учеников спиногрызами.

Родители школьников увидели их, возмутились и довели информацию о произошедшем до сведения администрации учебного заведения. Та вызвала педагога на административное совещание. В ходе него Екатерина сообщила, что не размещала эти сторис, это сделал ее бывший бойфренд из мести. Тем не менее учительница была отстранена от работы и написала заявление об увольнении по собственному желанию.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», 25-летняя учительница истории в школе №579 в Санкт-Петербурге лишилась работы по причине несоответствия своего морального облика моральному облику учителя, а именно из-за того, что в своем твиттере «владычица пивная» откровенно высказывалась о сексе, употреблении алкоголя и неформальных отношениях с учениками.

В первой половине октября начальница юридического агентства Зелифа Барлыбаева рассказала, что классная руководительница четвертого класса одной из школ в Уфе, в котором учится ее сын, оскорбляет учеников, одному из них заклеила рот скотчем, а другого ударила головой об парту. Прокуратура Башкортостана инициировала проведение проверки по данному факту.