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Скандал в школе: родители обрушились на учительницу 

Артём Кульша 10 минут назад
Скандал в школе: родители обрушились на учительницу
Фото: ТАСС
Учительница из Челябинской области была уволена из-за матерных сторис. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В августе 24-летняя Екатерина была нанята на должность учительницы младших классов в школу №9 в Златоусте. Недавно в ее инстаграме были опубликованы несколько сторис, на которых она танцует в пустом классе, напевает нецензурную песню, демонстрирует неприличные жесты и называет учеников спиногрызами.
Родители школьников увидели их, возмутились и довели информацию о произошедшем до сведения администрации учебного заведения. Та вызвала педагога на административное совещание. В ходе него Екатерина сообщила, что не размещала эти сторис, это сделал ее бывший бойфренд из мести. Тем не менее учительница была отстранена от работы и написала заявление об увольнении по собственному желанию.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», 25-летняя учительница истории в школе №579 в Санкт-Петербурге лишилась работы по причине несоответствия своего морального облика моральному облику учителя, а именно из-за того, что в своем твиттере «владычица пивная» откровенно высказывалась о сексе, употреблении алкоголя и неформальных отношениях с учениками.
В первой половине октября начальница юридического агентства Зелифа Барлыбаева рассказала, что классная руководительница четвертого класса одной из школ в Уфе, в котором учится ее сын, оскорбляет учеников, одному из них заклеила рот скотчем, а другого ударила головой об парту. Прокуратура Башкортостана инициировала проведение проверки по данному факту.
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