Две женщины нашли скрытую камеру в московской квартире 

Москве возбуждено уголовное дело по факту слежки за двумя молодыми женщинами в съемной квартире. Они обнаружили скрытую камеру в стене коридора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Как выяснили следователи, пострадавшие сняли квартиру на юге Москвы в конце августа 2020 года. Арендодателем выступил некий мужчина. Спустя полтора месяца съемщицы нашли в одной из стен микрофон и замаскированную под вентиляцию скрытую камеру.

Кто именно следил за женщинами, неизвестно. По факту незаконной слежки возбуждено уголовное дело по статье о неприкосновенности частной жизни.