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Две женщины нашли скрытую камеру в московской квартире 

Lenta.ru 1 час назад
Две женщины нашли скрытую камеру в московской квартире
Фото: globallookpress.com
В Москве возбуждено уголовное дело по факту слежки за двумя молодыми женщинами в съемной квартире. Они обнаружили скрытую камеру в стене коридора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как выяснили следователи, пострадавшие сняли квартиру на юге Москвы в конце августа 2020 года. Арендодателем выступил некий мужчина. Спустя полтора месяца съемщицы нашли в одной из стен микрофон и замаскированную под вентиляцию скрытую камеру.
Кто именно следил за женщинами, неизвестно. По факту незаконной слежки возбуждено уголовное дело по статье о неприкосновенности частной жизни.
В июне в Екатеринбурге нашли квартиры для съемок порноверсии «Дома-2». Из них в круглосуточном режиме велась веб-трансляция на крупнейший в мире сайт для вуайеристов. В апартаментах поселили местных студентов — они обязаны были круглосуточно ходить обнаженными и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Москва , Свердловская Область
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