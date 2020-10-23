Полицейские жестко задержали россиянина без маски 

В городе Березники Пермском крае полицейские жестко задержали местного жителя за отсутствие маски в магазине, сообщает издание 59.ru. Всё произошло на глазах его 4-летней дочери, которой теперь необходима помощь психолога.

Очевидцы инцидента заявили, что мужчина с ребенком спокойно оплатил покупки в магазине и направился к выходу. По пути его остановили полицейские и спросили, почему он без маски. Мужчина пояснил, что индивидуальное средство защиты у его есть, но надевать он его нес стал, потому что маска — грязная. Он решил выйти на улицу, поясняя, что ему нужно отвести ребенка домой, но правоохранители схватили его за рукав. Нарушитель масочного режима машинально одернул руку, и тогда полицейские на него накинулись.

«Его не стали слушать и начали крутить. Он минут 15 лежал на снегу в одном кроссовке», — приводит издание слова свидетельницы происшествия.

Задержание прошло на глазах у четырехлетней дочки нарушителя. В результате девочку отвезли вместе с отцом в отдел, откуда её забрала бабушка. Мать ребенка заявила журналистам, что у девочки случилась истерика: она до сих пор не может успокоиться и постоянно плачет. Женщина собирается отвести дочь к психологу.

В местном полицейском управлении действия своих сотрудников объяснили тем, что задержанный не выполнил законное требование правоохранителей и оказал им сопротивление. В отношении него составлен административный протокол. Супруга мужчина намерена пожаловаться на полицейских в прокуратуру