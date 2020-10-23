Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Полицейские жестко задержали россиянина без маски 

Павел Тиунов 42 минуты назад
В городе Березники Пермском крае полицейские жестко задержали местного жителя за отсутствие маски в магазине, сообщает издание 59.ru. Всё произошло на глазах его 4-летней дочери, которой теперь необходима помощь психолога.
Очевидцы инцидента заявили, что мужчина с ребенком спокойно оплатил покупки в магазине и направился к выходу. По пути его остановили полицейские и спросили, почему он без маски. Мужчина пояснил, что индивидуальное средство защиты у его есть, но надевать он его нес стал, потому что маска — грязная. Он решил выйти на улицу, поясняя, что ему нужно отвести ребенка домой, но правоохранители схватили его за рукав. Нарушитель масочного режима машинально одернул руку, и тогда полицейские на него накинулись.

«Его не стали слушать и начали крутить. Он минут 15 лежал на снегу в одном кроссовке», — приводит издание слова свидетельницы происшествия.

Задержание прошло на глазах у четырехлетней дочки нарушителя. В результате девочку отвезли вместе с отцом в отдел, откуда её забрала бабушка. Мать ребенка заявила журналистам, что у девочки случилась истерика: она до сих пор не может успокоиться и постоянно плачет. Женщина собирается отвести дочь к психологу.
В РФ мужчина открыл огонь в ответ на просьбу надеть маску
В местном полицейском управлении действия своих сотрудников объяснили тем, что задержанный не выполнил законное требование правоохранителей и оказал им сопротивление. В отношении него составлен административный протокол. Супруга мужчина намерена пожаловаться на полицейских в прокуратуру.
Ранее, как сообщал «Рамблер», врач Александр Мясников в своем признался, что ему стыдно за полицейских, которые излишне жестко карают нарушителей масочного режима. Теледоктор согласился, что закон, принятый в России для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, соблюдать надо. По его мнению, именно на этом «стоит общество», а власть подтверждает свой авторитет. Однако Мясников признался, что, смотря видео о задержаниях нарушителей, внутри у него возникает внутренний дискомфорт.
Комментарии 46
Происшествия , Видео , Александр Мясников , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Польна стала неузнаваема
Польна стала неузнаваема
Видео
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового задержания бизнесмена Быкова
00:35
Опубликовано видео нового задержания бизнесмена Быкова
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение