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На избившего модель блогера завели уголовное дело 

Артём Кульша 3 часа назад
На избившего модель блогера завели уголовное дело
Фото: скриншот
Стример Андрей Mellstroy Бурим стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает агентство «Москва».
В понедельник, как сообщал «Рамблер», блогерша Алена _cyberbabe_ Ефремова рассказала, что Бурим прилюдно избил ее и унизил в ходе своего стрима, и опубликовала видеозапись, на которой тот бьет ее головой о стол в окружении других людей. Она сообщила, что тот сломал ей брекеты и, возможно, челюсть, и попросила посетителей своего инстаграма помочь ей привлечь стримера к ответственности.
Вчера Ефремова написала заявление в полицию о произошедшем. Сегодня собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что в отношении стримера было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
По версии следствия, он беспричинно из хулиганских побуждений умышленно причинил вред здоровью девушки, а именно нанес ей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей левой скуловой области и мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.
С 21-летнего Бурима была взята подписка о невыезде. По информации телеграм-канала Baza, вчера он был допрошен сотрудниками полиции, а в отдел внутренних дел прибыл в сопровождении нескольких охранников.
Позавчера адвокат Александр Грибаков заявил, что в случае подтверждения перелома челюсти у Ефремовой, в отношении Бурима может быть возбуждено уголовное дело по второй части статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет. Статья «Побои» подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на два года.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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