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«Убили, твари»: соцсети обсуждают «похищение» младенца 

Павел Тиунов 43 минуты назад
«Убили, твари»: соцсети обсуждают «похищение» младенца
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей не поверили жительнице Челябинска, которая призналась следователям, что выкинула в реку тело своего ребенка, якобы погибшего от врожденного заболевания. Россияне полагают, что таким образом женщина пытается скрыть убийство малыша.
Вечером 22 октября, как сообщал «Рамблер», 24-летняя челябинка заявила полицейским, что неизвестный ударил ее чем-то тяжелым по голове и вырвал из рук семимесячного ребенка. Правоохранители инициировали розыскную операцию, к которой присоединились волонтеры. Впоследствии женщина призналась, что никакого похищения не было: ребенок якобы скончался от врожденного заболевания, и они вместе с мужем, испугавшись ответственности, сбросили его тело в реку Миасс. Следователи регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время ведется розыск тела ребенка.
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Пользователи соцсетей также не поверили женщине. В сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в социальной сети «ВКонтакте» большинство подписчиков сошлись во мнении, что она убила младенца, а историями про похищение и внезапную смерть пытается запутать следствие.

«Убили, скорее всего. Твари. Возможно по неосторожности. Но все равно твари», — написал пользователь Руслан Диниев (оорфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Таким нелюдям рожать противопоказано», — констатировала Юлия Самарина.

«Казнить обоих без суда и следствия, они обществу уже не нужны, отбросы», — заявила Анна Кудрявцева.

Комментарии 1
Происшествия , Анна Кудрявцева , Юлия Самарина , СКР
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