«Убили, твари»: соцсети обсуждают «похищение» младенца 

Пользователи соцсетей не поверили жительнице Челябинска , которая призналась следователям, что выкинула в реку тело своего ребенка, якобы погибшего от врожденного заболевания. Россияне полагают, что таким образом женщина пытается скрыть убийство малыша.

Вечером 22 октября, как сообщал «Рамблер», 24-летняя челябинка заявила полицейским, что неизвестный ударил ее чем-то тяжелым по голове и вырвал из рук семимесячного ребенка. Правоохранители инициировали розыскную операцию, к которой присоединились волонтеры. Впоследствии женщина призналась, что никакого похищения не было: ребенок якобы скончался от врожденного заболевания, и они вместе с мужем, испугавшись ответственности, сбросили его тело в реку Миасс. Следователи регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время ведется розыск тела ребенка.

Пользователи соцсетей также не поверили женщине. В сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в социальной сети «ВКонтакте» большинство подписчиков сошлись во мнении, что она убила младенца, а историями про похищение и внезапную смерть пытается запутать следствие.

«Убили, скорее всего. Твари. Возможно по неосторожности. Но все равно твари», — написал пользователь Руслан Диниев (оорфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).