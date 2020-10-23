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Опубликовано видео нового задержания бизнесмена Быкова 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков вновь задержан. Видео оперативного мероприятия обнародовал Следственный комитет России. На этот раз коммерсант инкриминируется организация убийства, сообщает ведомство.
Ранее Красноярский краевой суд заменил меру пресечения в видео содержания под стражей на домашний арест. Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по подозрению в организации убийства местных предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко, совершенные в 1994 году. Позднее Быкова привлекли также за руководство преступным сообществом. Сейчас он доставлен в изолятор временного содержания (ИВС).
Происшествия , Видео , Криминал , Александр Наумов , Анатолий Быков , СКР
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