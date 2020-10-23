Студентка оправдала убийство учителя в Париже

Во Франции студентка получила условный срок по делу об оправдании терроризма после того, как она написала комментарий, в котором назвала смерть обезглавленного учителя Самюэля Пати «заслуженной». Об этом сообщает L'Est Republican.

Фото: Reuters Reuters

19-летняя студентка из Безансона оставила комментарий под публикацией издания, в которой говорилось об общенациональном митинге в память об убитом преподавателе, назначенном на 18 октября. Так девушка ответила возмущенным убийством и поддержавших его близких пользователям. Об ее комментарии сообщили на государственную платформу Pharos, отслеживающей незаконный контент во французском сегменте интернета. Через несколько дней студентку задержали и допросили.

На суде девушка заявила, что на момент написания комментария не знала о случившемся и извинилась за него. По ее словам, позже она его удалила, осознав ошибку. Она добавила, что «сама себя не узнает, ее не так воспитывали», и она не хотела разжигать ненависть в других людях.

Полиция проверила компьютер и телефон студентки, но не нашла связей с террористами. На суде прокурор запросил дня нее полгода условно и 180 часов общественных работ, но суд вынес более мягкий приговор. Девушка получила четыре месяца условно и обязалась пройти за свой счет курсы гражданского просвещения, где рассказывают о ценностях и обязанностях французского общества.

Резонансное убийство произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самюэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские. Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети, на котором отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммада. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.