Студентка оправдала убийство учителя в Париже

Резонансное убийство произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. 18-летний чеченец
Абдулах Анзоров подкараулил учителя Самюэля Пати у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил
в сеть. Позже террориста застрелили полицейские. Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети, на котором отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммада. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.