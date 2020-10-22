В московском метро четверо полицейских не могли справиться с буйным пассажиром. Видео задержания нарушителя общественного порядка опубликовал телеграм-канал портала «360».

На записи сотрудники правопорядка волочат извивающегося и кричащего молодого человека по полу вестибюля. Он пытается сопротивляться и сучит ногами. Поначалу мужчину несут трое полицейских, затем к ним вынужден присоединиться еще один. Всего на задержании присутствовало пять полицейских, одна из них девушка. Она сопровождала процессию с папкой с протоколами.

По данным «360», молодой человек вел себя агрессивно и докучал другим пассажирам метро. В отношении него составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», пассажир московского автобуса начал размахивать бутылкой, бросаться на людей и разбил окно. Водитель остановил автобус, вывел буйного пассажира и ударил его по лицу. В результате водителя отстранили от работы на время служебной проверки.