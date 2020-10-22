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Убивший жену мужчина пожаловался на угрозы от ее призрака 

Lenta.ru 1 час назад
Убивший жену пожаловался на угрозы от ее призрака
Фото: Upendra Ihalehewa
Убийца из австралийского города Перт рассказал об угрозах, которые он слышал от призрака жены. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В феврале 46-летний уборщик Упендра Ихалехева (Upendra Ihalehewa) зарезал свою жену. После ареста он пожаловался, что неоднократно видел привидения с ее лицами. По его словам, женщина внезапно появилась перед ним, будто призрак, который пришел за ним.
Как выяснилось, Ихалехева страдал параноидной шизофренией. Поскольку убийство было совершено в состоянии психоза, судья признал мужчину невиновным и отправил в психиатрическую больницу для принудительного лечения.
В сентябре сообщалось, что в Камбодже мужчина заподозрил собственную мать в одержимости призраками и отрубил ей голову. Полицейские обнаружили у него дома документ, свидетельствующий о его психических проблемах.
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Происшествия , Камбоджа , Перт , Великобритания
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