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Раскрыта причина смягчения приговора Ефремову 

Lenta.ru 14 минут назад
Суд на полгода сократил срок Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, благодаря возмещению актером морального вреда потерпевшим. Причину «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе Мосгорсуда.
В колонии общего режима Ефремов проведет семь лет и шесть месяцев. Защита актера намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявляла, что довольна приговором.
21 октября стало известно, что Ефремов перевел на счета трех потерпевших по одному миллиону рублей.
Суд изменил приговор Ефремову
Еще до судебного заседания родные погибшего в ДТП Сергея Захарова согласились на смягчение наказания Ефремову, однако подчеркнули, что возражают против замены реального срока на условный. Прокуратура Москвы просила суд не менять приговор актеру Михаилу Ефремову.
Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Lenta.ru , Москва
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