колонии общего режима Ефремов проведет семь лет и шесть месяцев. Защита актера намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявляла, что довольна приговором.

21 октября стало известно , что Ефремов перевел на счета трех потерпевших по одному миллиону рублей.

Еще до судебного заседания родные погибшего в ДТП Сергея Захарова согласились на смягчение наказания Ефремову, однако подчеркнули, что возражают против замены реального срока на условный. Прокуратура Москвы просила суд не менять приговор актеру Михаилу Ефремову.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.