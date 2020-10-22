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Суд приговорил депутата Мосгордумы Шереметьева к условному сроку 

News.ru 1 час назад
Суд вынес приговор депутату Шереметьеву
Фото: РИА Новости
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу депутата столичной думы Олега Шереметьева, который обвинялся в махинациях с премиями. Парламентарий отделался условным сроком.

Признать виновным по части 4 статьи 159 и назначить наказание в виде лишения свободы на четыре года. Наказание считать условным, — цитирует вердикт пресс-служба суда.

Именно на таком наказании настаивало обвинение, хотя, в соответствии с уголовным законодательством, депутату грозило до 10 лет лишения свободы. Прокурор также просил запретить депутату менять место жительства в течение пяти лет и требовал удовлетворения иска потерпевшей стороны, которой является Мосгордума, на сумму в 2 млн 171 тысячу рублей.
Депутата задержали 20 августа. По версии следствия, он с ноября 2019-го по февраль 2020-го ежемесячно просил премировать свою помощницу на сумму от 350 тысяч до 850 тысяч рублей, ссылаясь на выполнение ею особо важных и сложных заданий. Однако эти средства парламентарий присваивал себе, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Мосгордума , Аэропорт Шереметьево
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