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Адвокат жены Картрайта подал новую жалобу на следствие 

Газета.Ru 1 час назад
Адвокат жены Картрайта пожаловался на следствие
Фото: РИА Новости
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подала заявления в Следственный комитет и прокуратуру о новых фактах давления на нее со стороны следствия. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Лукьянов, передает РИА "Новости".
По его словам, заявление касается нового визита следователя в СИЗО-5, где сейчас находится женщина. Лукьянов отметил, что разговор между следователем и Кохал проходил без адвокатов, он состоялся после того, как руководитель следственной группы, занимающейся данным делом, сменился.
Ранее защита Кохал также подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на нее, ответа пока не последовало.
В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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