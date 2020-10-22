Адвокат жены Картрайта пожаловался на следствие

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подала заявления в Следственный комитет прокуратуру о новых фактах давления на нее со стороны следствия. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Лукьянов, передает РИА "Новости".

По его словам, заявление касается нового визита следователя в СИЗО-5, где сейчас находится женщина. Лукьянов отметил, что разговор между следователем и Кохал проходил без адвокатов, он состоялся после того, как руководитель следственной группы, занимающейся данным делом, сменился.

Ранее защита Кохал также подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на нее, ответа пока не последовало.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.