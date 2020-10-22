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Адвокат попросил Мосгорсуд освободить Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Адвокат попросил суд освободить Ефремова
Фото: РИА Новости
Защита осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова попросила снизить ему наказание до такого, при котором тот сможет выйти из-под стражи.

«В деле одни только смягчающие обстоятельства — это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся. Я прошу только одного — снисхождения. Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», — заявил в суде адвокат актера Петр Хархорин, передает ТАСС.

Второй адвокат Ефремова попросил Мосгорсуд назначить артисту наказание в виде четырех лет условно.
Ранее Мосгорсуд отказал адвокатам артиста в экспертизе для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в аварии Сергей Захаров. Защита просила суд о возможности провести экспертизу. Приглашенный стороной Ефремова эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров якобы не пристегивался.
Хархорин отмечал, что возможный отказ погибшего в аварии Сергея Захарова пристегнуться ремнем может стать смягчающим вину артиста обстоятельством.
Во вторник проходило первое заседание суда по апелляции на приговор Ефремову, Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на 22 октября. Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщал, что сторона потерпевших готова взять деньги.
Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции на приговор артисту. Прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова, а также сторона других потерпевших.
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Комментарии 1
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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