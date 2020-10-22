Адвокат попросил суд освободить Ефремова

«В деле одни только смягчающие обстоятельства — это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся. Я прошу только одного — снисхождения. Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», — заявил в суде адвокат актера Петр Хархорин, передает ТАСС.