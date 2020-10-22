В Москве предотвратили теракт 

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства", — сообщили в ФСБ.