ФСБ нашла тайник с оружием убитого шесть лет назад боевика 

Дагестане силовики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает ТАСС

По данным агентства, схрон был найден в Цунтинском районе республики возле села Гениятль. ФСБ предполагает, что он принадлежал ликвидированному шесть лет назад, в 2014 году, террористу Магомеду Расулову . Тайник представлял собой пластиковую емкость с боеприпасами различного калибра, взрывчатыми веществами и электродетонаторами. Емкость была закопана в землю.

22-летний Расулов примкнул к бандподполью в 2012 году. В составе террористических групп он участвовал в нападениях на полицейских и военных. В 2013 году в составе бандгруппы атаковал сотрудников ОМОН возле села Шаитли. В результате нападения четыре сотрудника были убиты. 27 августа 2014 года около двух часов ночи в селе Вициятль спецназ заблокировал боевика. На предложение сдаться Расулов ответил огнем, после чего был ликвидирован.