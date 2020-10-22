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ФСБ нашла тайник с оружием убитого шесть лет назад боевика 

Lenta.ru 1 час назад
ФСБ нашла тайник с оружием убитого шесть лет назад боевика
Фото: пресс-служба Росгвардии
В Дагестане силовики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает ТАСС
По данным агентства, схрон был найден в Цунтинском районе республики возле села Гениятль. ФСБ предполагает, что он принадлежал ликвидированному шесть лет назад, в 2014 году, террористу Магомеду Расулову. Тайник представлял собой пластиковую емкость с боеприпасами различного калибра, взрывчатыми веществами и электродетонаторами. Емкость была закопана в землю.
22-летний Расулов примкнул к бандподполью в 2012 году. В составе террористических групп он участвовал в нападениях на полицейских и военных. В 2013 году в составе бандгруппы атаковал сотрудников ОМОН возле села Шаитли. В результате нападения четыре сотрудника были убиты. 27 августа 2014 года около двух часов ночи в селе Вициятль спецназ заблокировал боевика. На предложение сдаться Расулов ответил огнем, после чего был ликвидирован.
Ранее 22 октября сообщалось, что Следственный комитет Россиизакрыл уголовное дело в отношении гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участвовавшего в террористической деятельности на Северном Кавказе.
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Происшествия , Магомед Расулов , Зелимхан Хангошвили , ФСБ , СКР , ИТАР-ТАСС , Грузия
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