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В студенческом общежитии Екатеринбурга произошел пожар 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
В студенческом общежитии Екатеринбурга произошел пожар
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге загорелось студенческое общежитие, пожарные эвакуировали из здания более 250 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМЧС по Свердловской области.
Возгорание произошло на улице "8 марта" около 14.40 по мск. Спасатели оперативно эвакуировали из здания всех жильцов и сотрудников. Площадь пожара не уточняется.

"К месту пожара стянуты все пожарно-спасательные подразделения города. На месте работает 56 человек, 17 единиц пожарно-спасательной техники", — сообщили в МЧС.

Данных о пострадавших пока не поступало.
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Происшествия , Екатеринбург , Свердловская Область , Уральский
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