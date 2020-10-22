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Суд отказал Михаилу Ефремову в новой экспертизе 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Суд отказал Ефремову в новой экспертизе
Фото: РИА Новости
Защитники актера просили проверить, был ли пристегнут в момент ДТП погибший курьер Сергей Захаров.
Мосгорсуд отказал защите актера Михаила Ефремова в проведении экспертизы для выяснения вопроса, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в ДТП курьер Сергей Захаров.

«В удовлетворении ходатайства отказать», — определила судебная коллегия Мосгорсуда.

Защита актера ходатайствовала о проведении дополнительной экспертизы после отчета специалиста, которая сказала, что погибший не был пристегнут. Адвокат Петр Хархорин счел, что это могло послужить смягчающим для Ефремова обстоятельством, пишет РИА Новости.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером восьмого июня на Садовом кольце. Актер допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Ефремова осудили на восемь лет колонии.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , РИА Новости
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