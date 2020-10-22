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МВД объявило Чечню самым безопасным регионом России 

Lenta.ru 49 минут назад
МВД объявило Чечню самым безопасным регионом России
Фото: РИА Новости
Чеченская Республика является самым безопасным регионом страны, следует из отчета МВД России.
Согласно исследованию, с начала 2020 года в Чечне зарегистрировано 2253 преступления, их число по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 20,7 процента. Раскрыто 2036 дел. Аналогичная тенденция наблюдается в Северной Осетии, но там за отчетный период зарегистрировано 6080 преступлений. В пятерку самых безопасных регионов также вошли Адыгея, где число преступлений снизилось на 14,1 процента, Республика Тыва (10,1 процента) и Ярославская область (9,7 процента).
Наибольшие темпы прироста числа зарегистрированных преступлений в Севастополе (39,6 процента), Санкт-Петербурге (16,3 процента) и Смоленской области (15,6 процента).
В марте Чечню провозгласили безопасной во время коронавируса республикой. По словам министра по национальной политике Чечни Джамбулата Умарова, в регионе не приживается ни один вирус.
Правозащитники неоднократно заявляли о пытках и похищениях людей в Чечне. В декабре 2018 года на заседании Совета ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в республике. В документе, в частности, говорилось о пытках представителей ЛГБТ-сообщества и секретных тюрьмах на территории региона. В сентябре текущего года вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадовпригрозил устроить спрос с критиков властей.
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Происшествия , ОБСЕ , МВД , Республика Тыва , Санкт-Петербург , Севастополь , Смоленская Область , Чеченская Республика , Ярославская Область
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