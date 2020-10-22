МВД объявило Чечню самым безопасным регионом России 

Согласно исследованию, с начала 2020 года в Чечне зарегистрировано 2253 преступления, их число по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 20,7 процента. Раскрыто 2036 дел. Аналогичная тенденция наблюдается в Северной Осетии, но там за отчетный период зарегистрировано 6080 преступлений. В пятерку самых безопасных регионов также вошли Адыгея, где число преступлений снизилось на 14,1 процента, Республика Тыва (10,1 процента) и Ярославская область (9,7 процента).

Наибольшие темпы прироста числа зарегистрированных преступлений в Севастополе (39,6 процента), Санкт-Петербурге (16,3 процента) и Смоленской области (15,6 процента).

В марте Чечню провозгласили безопасной во время коронавируса республикой. По словам министра по национальной политике Чечни Джамбулата Умарова, в регионе не приживается ни один вирус.