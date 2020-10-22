В Крыму вынесен приговор двоим наркоторговцам 

Верховный суд Республики Крым вынес приговор двум жителям Белогорска за изготовление и покушение на сбыт крупной партии наркотиков.
Об этом сообщает РИА Новости Крымсо ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Двое мужчин 23 и 24 лет сняли в Симферополе дом и устроили в нём подпольную нарколабораторию.
Когда в декабре 2019 года правоохранители провели там обыск, они обнаружили более 6,5 кг синтетического наркотика.
Суд в ходе заседания приговорил одного обвиняемого к 12 годам, второго — к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как сообщал ранее сайт «Янтарный край», в Калининграде завершено расследование уголовного дела против ОПГ наркоторговцев.