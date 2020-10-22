Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Крыму вынесен приговор двоим наркоторговцам 

RT на русском 1 час назад
В Крыму вынесен приговор двоим наркоторговцам
Фото: РИА Новости
Верховный суд Республики Крым вынес приговор двум жителям Белогорска за изготовление и покушение на сбыт крупной партии наркотиков.
Об этом сообщает РИА Новости Крымсо ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Двое мужчин 23 и 24 лет сняли в Симферополе дом и устроили в нём подпольную нарколабораторию.
Когда в декабре 2019 года правоохранители провели там обыск, они обнаружили более 6,5 кг синтетического наркотика.
Суд в ходе заседания приговорил одного обвиняемого к 12 годам, второго — к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как сообщал ранее сайт «Янтарный край», в Калининграде завершено расследование уголовного дела против ОПГ наркоторговцев.
Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
RT на русском: последние новости
Бизнесмен Анатолий Быков переведён под домашний арест Бизнесмен Анатолий Быков переведён под домашний арест Судья в США отказал россиянке Осиповой в освобождении из-под ареста Судья в США отказал россиянке Осиповой в освобождении из-под ареста Ещё 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве Ещё 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Происшествия , ФСИН , Калининград , Калининградская Область , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Норкин рассказал анекдот о Путине
Норкин рассказал анекдот о Путине
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской
Лукашенко ответил на ультиматум Тихановской
Онищенко отреагировал на уничтожение аппаратов ИВЛ в США
Онищенко отреагировал на уничтожение аппаратов ИВЛ в США
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение