В Крыму вынесен приговор двоим наркоторговцам 

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Верховный суд Республики Крым вынес приговор двум жителям Белогорска за изготовление и покушение на сбыт крупной партии наркотиков.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Двое мужчин 23 и 24 лет сняли в Симферополе дом и устроили в нём подпольную нарколабораторию.

Когда в декабре 2019 года правоохранители провели там обыск, они обнаружили более 6,5 кг синтетического наркотика.

Суд в ходе заседания приговорил одного обвиняемого к 12 годам, второго — к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима